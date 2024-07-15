Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:49

Родри — третий испанский футболист, ставший лучшим игроком чемпионата Европы

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник сборной Испании Родри был признал лучшим игроком Евро-2024.

Он стал третьим испанским футболистом, который получил эту награду. До него лучшими игроками турнира также признавали Хави (2008) и Андреса Иньесту (2012).

28-летний Родри провел 6 матчей на чемпионате Европы 2024 года и отметился одним голом (в игре против Грузии (4:1) в 1/8 финала).

Испанцы обыграли сборную Англии в финале Евро-2024 со счетом 2:1 и завоевали трофей в четвертый раз в истории. Они являются рекордсменами по этому показателю. Ранее «Красная фурия» побеждала в турнире в 1964, 2008 и 2012 годах.

Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
1
0
Читайте также
Родри попал в стартовый состав сборной Испании на финал Евро-2024
Ойярсабаль забил победный гол в финале Евро-2024
Politico сообщила о разочаровании Зеленского встречей с Байденом на саммите НАТО
Душный первый тайм, восхитительный Ямаль, подвиг Ольмо и титул не отдали «убийцам футбола». Что случилось в финале Евро-2024 Испания - Англия
Фотограф заснял летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю
Летная негодность: что могло стать причиной катастрофы SSJ-100 в Подмосковье
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Финал Евро-2024 Испания — Англия: основные материалы о решающей игре
Кейн вновь остался без трофея. Англичанин проиграл уже шестой финал в карьере
Ямаль — о победе Испании на Евро-2024: «Это мечта. Лучший подарок, который я мог получить»
Испания слишком хороша, чтобы не выиграть этот Евро. Де ла Фуэнте — гений!
Саутгейт отказался обсуждать свой возможный уход из сборной Англии
Родри: «Сегодня мы чемпионы Европы, и впереди у сборной Испании еще много побед»
Судьбоносный сейв Ольмо в концовке финала Евро: выбил мяч головой из пустых ворот!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Саутгейт: «Испания была лучшей командой на Евро. Не уверен, что мы были хороши все 90 минут финала»

Рианчо о победе Испании на Евро-2024: «Мы показали лучший футбол на турнире»