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Сегодня, 11:30

Орещук: «Дешама сгубила заточенность в атаке на Мбаппе. А тот турнир провалил»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» назвал главное разочарование Евро-2024.

— Кто разочаровал?

— Франция. Казалось, один из железобетонных фаворитов, убойный состав — и на тебе... Если немцы хотя бы дали бой испанцам, то французы просто отмучались. Качество игры — катастрофа! Дешама сгубила заточенность в атаке на Мбаппе. А тот турнир провалил.

— Из-за сломанного носа?

— Разумеется. Мбаппе в маске — это уже другой Мбаппе. Во всех смыслах. Кому-то удается к ней быстро адаптироваться — как, например, Осимхену в «Наполи». А Килиан явно испытывал дискомфорт. В борьбу не шел, перестраховывался.

Родри. Роман Орещук: «Ямаль хорош отрезками. А Родри и Уильямс весь турнир отыграли на фантастическом уровне»
Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Роман Орещук
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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