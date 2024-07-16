Орещук: «Дешама сгубила заточенность в атаке на Мбаппе. А тот турнир провалил»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» назвал главное разочарование Евро-2024.

— Кто разочаровал?

— Франция. Казалось, один из железобетонных фаворитов, убойный состав — и на тебе... Если немцы хотя бы дали бой испанцам, то французы просто отмучались. Качество игры — катастрофа! Дешама сгубила заточенность в атаке на Мбаппе. А тот турнир провалил.

— Из-за сломанного носа?

— Разумеется. Мбаппе в маске — это уже другой Мбаппе. Во всех смыслах. Кому-то удается к ней быстро адаптироваться — как, например, Осимхену в «Наполи». А Килиан явно испытывал дискомфорт. В борьбу не шел, перестраховывался.