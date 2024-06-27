Шаронов: «Хвичу и так хорошо знают в Европе, клубы не будут его оценивать по игре на Евро-2024»

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился мнением о победе сборной Грузии в матче 3-го тура чемпионата Европы с Португалией (2:0).

«Рад за грузин! Еще перед началом турнира я сказал, что буду желать успеха Грузии. Вчера команда сыграла организованно, тренерский штаб сделал ставку на быстрые контратаки. Думаю, ребятам помог быстрый гол. Сборная Грузии и «Наполи» играют в разный футбол. Хвичу и так хорошо знают в Европе, так что его игра на Евро — это не тот критерий, по которому его будут оценивать европейские клубы. Все и так знают его сильные качества», — приводит слова Шаронова Metaratings.ru.

Грузия набрала 4 очка и с третьего места в группе F вышла в плей-офф турнира. В 1/8 финала Евро-2024 команда встретится с Испанией. Матч состоится 30 июня.