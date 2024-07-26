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Сегодня, 13:00

Романцев: «Евро был перегружен пресным и прагматичным футболом»

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский , «СЭ»
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Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» рассказал об отношении к Евро-2024 и о том, почему не считает современных тренеров без игрового опыта серьезными специалистами.

«Буду откровенен, я на стороне тех, кто посчитал этот Евро турниром, перегруженным пресным и прагматичным футболом. Отсюда и тревога по поводу того, что в нем исчезла та изюминка, которая делала его романтичным, непредсказуемым. Не видно было таких выдумщиков, какими мы воспринимали на поле Марадону, Цымбаларя, Кечинова, чья бесшабашность придавала игре особый настрой и поднимала ее градус. Помните, как в одном из фильмов Рязанова кто-то из героев (Ипполит Матвеевич в комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». — Прим. «СЭ»), вздыхая, говорит: «Как скучно мы живем — мы перестали лазить в окна к любимым женщинам».

Может, это идет от тех тренеров, для которых футбол просто средство хорошего заработка. Сами они никогда не играли, но зато бойко рассуждают, каким должен быть футбол, как ему необходимо развиваться. Каждый такой «специалист» нафарширован компьютерными программами и технико-тактической аналитикой. И обязательно окружен такими же, как он, подкованными помощниками. Говорю об этом потому, что убежден — за спиной человека нашей профессии должен быть футбол с потом и кровью, с победами и поражениями. То, с чего начинается тренер! Предвижу вопрос: «А как же Моуринью?» Отвечу: это исключение, подтверждающее правило. Остальные «спецы» в массе своей — обман. Но, как ни странно, сейчас они в цене. Возможно, потому что начальникам с ними просто легче договариваться. Впрочем, это мое личное мнение, которое я никому не навязываю», - сказал Романцев «СЭ».

Победителем чемпионата Европы стала сборная Испании, которая в финале обыграла национальную команду Англии со счетом 2:1. «Красная фурия» стала рекордсменом по количеству побед в истории турнира. Теперь на ее счету 4 титула.

 
Александр Мостовой. «Мостовой готов к тренерской работе. Я бы доверил ему любую команду». Интервью Романцева о Евро, Роналду и телеэкспертах

 

Олег Романцев
Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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