Ромащенко ответил ван Хойдонку, который назвал игру сборной Франции «дерьмовой»

Экс-главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко, входивший в штаб Станислава Черчесова в сборной России, в интервью «СЭ» оценил игру сборной Франции на Евро-2024.

— Франция без Мбаппе уже не похожа на фаворита Евро?

— Ну почему? Разумеется, потеря такого суперфорварда для любой команды бесследно не проходит. Мбаппе — это скорость, прорывы, голы. С Нидерландами его не хватало, несколько стопроцентных моментов не удалось реализовать. Хотя обычно Гризманн в таких ситуациях не промахивается. Зато по-прежнему в полном порядке Канте, в одиночку «перекусивший» голландцев в середине поля. Неслучайно два раза подряд его признают лучшим игроком матча.

— Экс-нападающий сборной Голландии Пьер ван Хойдонк французов раскритиковал: «Дерьмовый футбол при таком составе». Как вам формулировка?

— Не согласен. Французы не разочаровали. Сыграли прагматично, на результат. С позиции силы. Об этом говорит и владение мячом, и фантастическое спокойствие в их действиях. Судя по всему, ничья с основным конкурентом за первое место в группе вполне устраивала. Вот и не напрягались. В плей-офф Франция будет уже другой. Там все начнут выкладываться на полную катушку.