Ромащенко: «Если бы Лобжанидзе забил, в субботу вся Грузия была бы самой счастливой страной на планете!»

Экс-главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко, входивший в штаб Станислава Черчесова в сборной России, в интервью «СЭ» оценил игру грузинских футболистов на Евро-2024.

— Как полагаете, грузины пробьются в плей-офф?

— По крайней мере, я им искренне этого желаю. Они молодцы, у них симпатичная команда. Никого не боятся! Понравились мне и в первом матче, и во втором. А если бы Лобжанидзе на последних секундах реализовал выход на один с вратарем, в субботу вся Грузия была бы самой счастливой страной на планете!

— Португальцы уже гарантировали себе первое место в группе. Значит, против Грузии выйдут резервисты?

— Не исключено. Но все равно будет очень тяжело. У Португалии даже на скамейке игроки высочайшего класса.