Ромащенко: «Криштиану «якорь»?! Да он в прекрасной форме!»

Экс-главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко, входивший в штаб Станислава Черчесова в сборной России, в интервью «СЭ» высказал мнение об игре Криштиану Роналду на Евро-2024.

— Что в Португалии смущает?

— В отличие от тех же немцев и французов португальцы, на мой взгляд, не обладают таким запасом прочности при игре в обороне. При этом в команде собраны великолепные исполнители, с характером, в каждом матче сражаются до конца. Уверен, на Евро с ними никому не будет легко.

— Что ответите тем, кто накануне турнира бухтел — мол, Криштиану Роналду уже не лидер сборной, а «якорь», тянет ее вниз?

— На ваш вопрос дала ответ сама жизнь. Я об игре капитана сборной Португалии в первых матчах на Евро. Ну какой же он «якорь»?! Криштиану в прекрасной форме! Счастье, что такой футболист, ярчайшая звезда современности, уже столько лет радует нас своим присутствием на поле. Надо ценить это и наслаждаться моментом.

— 39 лет, сезон в Саудовской Аравии — и ничего не растерял?

— Все знают, какой он профессионал, как следит за собой, сколько времени проводит в тренажерном зале. Даже в отпуске требований к себе не снижает. Так чему удивляться? Да, годы берут свое, но сейчас Криштиану в отличных кондициях.