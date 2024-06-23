Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 16:30

Ромащенко: «Криштиану «якорь»?! Да он в прекрасной форме!»

Александр Кружков
Обозреватель
Telegram Дзен

Экс-главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко, входивший в штаб Станислава Черчесова в сборной России, в интервью «СЭ» высказал мнение об игре Криштиану Роналду на Евро-2024.

— Что в Португалии смущает?

— В отличие от тех же немцев и французов португальцы, на мой взгляд, не обладают таким запасом прочности при игре в обороне. При этом в команде собраны великолепные исполнители, с характером, в каждом матче сражаются до конца. Уверен, на Евро с ними никому не будет легко.

— Что ответите тем, кто накануне турнира бухтел — мол, Криштиану Роналду уже не лидер сборной, а «якорь», тянет ее вниз?

— На ваш вопрос дала ответ сама жизнь. Я об игре капитана сборной Португалии в первых матчах на Евро. Ну какой же он «якорь»?! Криштиану в прекрасной форме! Счастье, что такой футболист, ярчайшая звезда современности, уже столько лет радует нас своим присутствием на поле. Надо ценить это и наслаждаться моментом.

— 39 лет, сезон в Саудовской Аравии — и ничего не растерял?

— Все знают, какой он профессионал, как следит за собой, сколько времени проводит в тренажерном зале. Даже в отпуске требований к себе не снижает. Так чему удивляться? Да, годы берут свое, но сейчас Криштиану в отличных кондициях.

Криштиану Роналду и&nbsp;Бернарду Силва. Мирослав Ромащенко: «Криштиану Роналду «якорь»?! Да он в прекрасной форме!»

Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Мирослав Ромащенко
0
Читайте также
Сборная Грузии сыграла вничью с Чехией в матче Евро-2024
Коррупция, мафиозные прозвища, нарушения правил ФИФА. Как разрушали футбол в Румынии
Момент атаки ВСУ ракетами по Севастополю попал на видео
Истерика и величие Роналду, болельщик упал с трибуны в ров. Что произошло на Евро-2024 22 июня 2024
Число пострадавших после атаки ВСУ на Севастополь достигло 124, трое погибли. Что известно к этому часу
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Севастополь
Популярное видео
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Евро 2024: обратный отсчет до чемпионата Европы — заявки сборных и даты турнира
Форма сборных на Евро-2024: фиолетовая Англия, розовый оттенок Германии и комиксы Бельгии
Сборная Португалии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды
Сборная Чехии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды
Сборная Турции на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды
Сборная Грузии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды
УЕФА запретит российские флаги на матче сборной Украины против Румынии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Ромащенко — о переменах в сборной Испании: «Паса ради паса стало меньше»