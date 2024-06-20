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Сегодня, 00:30

Ромащенко: «На Евро болею за Сербию»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко, входивший в штаб Станислава Черчесова в сборной России, в интервью «СЭ» рассказал, за кого болеет на Евро-2024.

— Самый усыпляющий футбол в эти дни был в матче Англия — Сербия? Одни не хотели, другие не могли...

— Категорически не согласен! Сербы мне понравились. Да, в первом тайме они чересчур уважительно отнеслись к сопернику. Сразу отдали инициативу, ожидая шквала атак. Не случилось — и после перерыва действовали уже смелее, порой переигрывали англичан. При удачном раскладе могли бы ничеечку зацепить. На этом чемпионате Европы я болею за Сербию. Мне кажется, у команды есть все, чтобы не только выйти из группы, но и пошуметь в плей-офф.

Чемпионат Европы-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сербская команда играет в одной группе с Англией, Данией и Словенией.

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Футбол
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
Мирослав Ромащенко
Чемпионат Европы по футболу
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