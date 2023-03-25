Лукаку о Тедеско: «С ним мы начали играть в более атакующий футбол»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско.

«С ним мы начали играть в более атакующий футбол. У нас было не так много времени для совместной работы, но я доволен. Перемены — это не плохо, если они подкреплены результатами», — приводит слова Лукаку TUTTOmercatoWEB.

Ранее Бельгия в первом матче под руковдством Тедеско обыграла Швецию (3:0) в игре отборочного турнира Евро-2024.

28 марта бельгийцы сыграет с Германией товарищеский матч, который пройдет в Кельне на стадионе «Рейн Энерги». Начало — в 21.45 мск.