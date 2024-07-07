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Сегодня, 00:58

Куман – о победе сборной Нидерландов над Турцией: «Мы вышли в полуфинал Евро, никто этого не ожидал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман подвел итоги матча против Турции (2:1) в 1/4 финала Евро-2024 и поделился ожиданиями от игры с Англией в полуфинале турнира.

«Мы знали, что это будет очень сложный матч. Поэтому мы очень счастливы, что вышли в полуфинал чемпионата Европы. Это большое достижение.

У сборной Англии есть хорошие футболисты, но я думаю, что и у нас есть хорошие игроки. Теперь мы сможем сыграть в Дортмунде, на одном из самых красивых стадионов из возможных. Я также очень горжусь нашими болельщиками. Мы вышли в полуфинал, никто этого не ожидал.

Я понимаю, что мы еще не играли с сильнейшими командами, но это не так важно. Вы можете видеть, что у других сборных тоже были трудности, так что это большой комплимент для нас», – сказал Куман в эфире NOS.

Команда Кумана завоевала последнюю путевку в полуфинал Евро-2024. На этой стадии турнира оранжевые сыграют против национальной команды Англии. Встреча пройдет 10 июля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Роналд Куман
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Турции по футболу
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