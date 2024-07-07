Куман: «Если Нидерланды выйдут в финал, то я предпочту сыграть с Испанией»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал выход в полуфинал Евро-2024. Команда сыграет с Англией 10 июля.

«Для всей нации это нечто особенное. Мы — маленькая нация, и мы в полуфинале с Англией, Францией и Испанией. Мы очень гордимся. Это будет великая ночь в среду, 10 июля, между двумя большими странами — историческая ночь. Если мы выйдем в финал, я предпочту сыграть Испанию, потому что в группе у нас была Франция. Но сначала мы должны подготовиться наилучшим образом, чтобы сыграть хороший полуфинал», — приводит слова Кумана УЕФА.

В другом полуфинале Евро-2024 Испания встретится с Францией 9 июля. Финал турнира пройдет 14 июля в Берлине.