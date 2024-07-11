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Сегодня, 03:25

Куман: «Эта сборная Нидерландов способна на большее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман после поражения от Англии (1:2) в матче 1/2 финала Евро-2024 отметил, что у его команды большой потенциал.

«Я уверен в завтрашнем дне. Эта команда способна на большее, и у нас есть еще игроки, которые могут усилить сборную. Мы хорошо поработали вместе, сплотились и были близки к тому, чтобы выйти в фина. Я горжусь этой командой», — цитирует пресс-служба УЕФА Кумана.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

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Источник: Сайт УЕФА
Роналд Куман
Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
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