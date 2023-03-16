The Athletic: Роналду будет вызван в сборную Португалии на матчи отбора Евро-2024

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду получит вызов в сборную Португалии на матчи отборочного этапа Евро-2024, сообщает The Athletic.

38-летний форвард будет включен в заявку команды на первые матчи отбора против Лихтенштейна (23 марта) и Люксембурга (26 марта). С января этого года сборную Португалии возглавляет Роберто Мартинес.

После ЧМ-2022 Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. С того момента форвард провел 9 матчей за клуб, забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.