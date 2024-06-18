Роналду и Пепе вошли в тройку самых возрастных игроков в истории чемпионатов Европы

Сборные Португалии и Чехии объявили стартовые составы на матч группового этапа чемпионата Европы-2024.

В старте национальной команды Португалии оказались 41-летний защитник Пепе и 39-летний форвард Криштиану Роналду. Они вошли в тройку самых возрастных игроков в истории Евро (на 1-м и 3-м местах соответственно). Бывший вратарь сборной Венгрии Габор Кирай (40 лет и 86 дней) остался на втором месте по этому показателю.

Матч между национальными командами Португалии и Чехии состоится на «Ред Булл Арене» в Лейпциге и начнется в 22:00 по московскому времени.