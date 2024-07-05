Роналду может попасть под расследование УЕФА из-за «паразитического маркетинга» на Евро-2024

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду обвиняется в «паразитическом маркетинге» на Евро-2024, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, 39-летний португалец обвиняется в том, что после 1/8 финала против Словении (0:0, 3:0 — пен.) компания Whoop опубликовала данные о его частоте сердечных сокращений в соцсетях. Роналду является инвестором и амбассадором компании.

По мнению официальных спонсоров турнира, пост в соцсетях является примером «паразитического маркетинга» и должен повлечь за собой штраф для Роналду и Whoop.

Роналду провел на Евро-2024 все матчи и не отметился забитым голом. В 1/8 финала форвард не реализовал пенальти в дополнительное время.