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Сегодня, 09:03

Роналду может попасть под расследование УЕФА из-за «паразитического маркетинга» на Евро-2024

Сергей Разин
корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду обвиняется в «паразитическом маркетинге» на Евро-2024, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, 39-летний португалец обвиняется в том, что после 1/8 финала против Словении (0:0, 3:0 — пен.) компания Whoop опубликовала данные о его частоте сердечных сокращений в соцсетях. Роналду является инвестором и амбассадором компании.

По мнению официальных спонсоров турнира, пост в соцсетях является примером «паразитического маркетинга» и должен повлечь за собой штраф для Роналду и Whoop.

Криштиану Роналду. Роналду был в шаге от самого позорного матча в карьере. Но в критический момент его пульс упал до минимума

Роналду провел на Евро-2024 все матчи и не отметился забитым голом. В 1/8 финала форвард не реализовал пенальти в дополнительное время.

Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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