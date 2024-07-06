Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:59

Роналду нанес 23 удара на Евро-2024 и ни разу не забил — это второй показатель в истории чемпионатов Европы

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду нанес 23 удара по воротам соперников на Евро-2024 и не забил ни одного гола на турнире.

Форвард принял участие в пяти матчах своей команды — против Чехии (2:1), Турции (3:0) и Грузии (0:2) на групповой стадии, против Словении (0:0, пенальти — 3:0) в 1/8 финала и против Франции (0:0, пенальти — 3:5) в 1/4 финала.

Как сообщает Squawka, 39-летний форвард повторил второй показатель по числу ударов по чужим воротам без голов на чемпионатах Европы. До него испанец Фернандо Йерро в 1996 году нанес 23 удара по воротам соперников и не забил ни разу.

Рекорд по этому показателю принадлежит соотечественнику Роналду, полузащитнику Деку, который 24 раза пробил по чужим воротам и не забил ни одного гола на Евро-2004.

Евро-2024
Обсудить
Читайте также
Okko приобрел права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
Юлиан Нагельсманн признан самым влюбленным тренером Евро-2024 за поцелуи с подругой
Левые у руля: чего ждать от лейбористского правительства Великобритании
Ставка на Соболева, нехватка левого полузащитника и очень быстрые отборы. Как теперь выглядит «Спартак» при Деяне Станковиче
Арестованный после нападений в Дагестане экс-глава района Омаров вышел на свободу
Шольц рассмеялся после вопроса журналиста о поездке Орбана в Москву
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Португалия впервые проиграла серию пенальти, в которой бил Роналду
Криштиану Роналду впервые в карьере не забил за сборную Португалии на крупном турнире
Роналду утешал Пепе, Мбаппе ликовал: Франция выбила Португалию
Пепе рыдал в объятиях Роналду. Промах Феликса лишил Португалию полуфинала Евро-2024
Бернарду Силва о поражении от Франции: «Для Португалии все кончилось так же жестоко, как для Словении против нас в 1/8»
Дешам о замене Мбаппе: «Он очень устал, не было смысла оставлять его на поле»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Кафанов признался, что удивлен выступлением Мамардашвили на Евро-2024

Усман Дембеле признан лучшим игроком матча Португалия — Франция