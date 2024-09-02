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Чемпионат Европы

Сегодня, 22:10

Роналду: «Никто не любит проигрывать, но для меня выступление сборной Португалии на Евро не было провалом»

Алина Савинова
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не считает провальным выступление национальной команды его страны на Евро-2024.

«На чемпионате Европы у людей были слишком высокие ожидания от нашей команды, и в итоге они не оправдались. На мой взгляд, результат не был разочарованием, он был частью роста команды, которой нужно время, и у тренера должно быть время, чтобы научить команду играть по-своему. Никто не любит проигрывать, но для меня наше выступление не было провалом, я думаю, это была победа», — приводит SAPO24 слова Роналду.

На чемпионате Европы в Германии Португалия дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила Франции (0:0, 3:5). Роналду оказался худшим игроком турнира по реализации моментов.

Ранее стало известно, что 39-летний нападающий «Аль-Насра» получил вызов в сборную Португалии на сентябрьские матчи Лиги наций. Португальцы сыграют против Хорватии (5 сентября) и Шотландии (8 сентября).

Роналду выступает за основную сборную своей страны с 2003 года. На его счету 130 голов в 212 матчах.

Источник: SAPO24
Евро-2024
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