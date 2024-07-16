Роналду оказался худшим игроком Евро-2024 по реализации моментов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду показал худшую реализацию моментов на Евро-2024 по версии WhoScored.

На прошедшем в Германии чемпионате Европы 39-летний футболист провел пять матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Национальная команда Португалии дошла до четвертьфинала турнира, где уступила Франции (0:0, пенальти 3:5).

Второе место в рейтинге худших игроков Евро по реализации моментов занял полузащитник сборной Германии Кай Хаверц. На третьей строчке расположился бельгиец Ромелу Лукаку.

Топ-6 худших игроков Евро-2024 по реализации моментов:

1. Криштиану Роналду (-3,5 xG),

2. Кай Хаверц (-3,1),

3. Ромелу Лукаку (-2,3),

4. Килиан Мбаппе (-2,0),

5. Мемфис Депай (-2,0),

6. Александр Митрович (-1,8).

Чемпионом Европы 2024 года стала сборная Испании. В финале испанцы обыграли Англию со счетом 2:1. «Красная фурия» завоевала трофей в четвертый раз в истории, что является рекордным показателем.