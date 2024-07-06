Роналду провел больше всех матчей на европейских чемпионатах

За 20 лет форвард сборной Португалии Криштиану Роналду провел на европейских чемпионатах 30 матчей. Ближайший преследователь — многолетний партнер по «Реалу» и сборной Португалии — Пепе отстает на семь игр (и вряд ли приедет на следующий турнир), голкипер сборной Германии Мануэль Нойер — на десять.

Футболисты, проведшие наибольшее число матчей на чемпионатах Европы: