Роналду впервые в карьере не забил в матчах группового турнира Евро или чемпионата мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог отличиться в матчах группового турнира Евро-2024. 39-летний форвард вышел на поле в матче с Грузией, чтобы продлить уникальную серию крупных турниров с голами, но вновь не смог отличиться. Ранее легендарный бомбардир неизменно отличался в группах чемпионатов мира (14 матчей, 8 голов), Европы (17 матчей, 11 голов) и Кубка конфедераций (3 матча, 2 гола). Все групповые турниры крупных турниров в карьере Криштиану Роналду Год Турнир Соперники Матчи Минуты Голы 2004 ЧЕ Греция — 2:1, Россия — 2:0, Испания — 1:0 3 141 1 2006 ЧМ Ангола — 1:0, Иран — 2:0 2 148 1 2008 ЧЕ Турция — 2:0, Чехия — 3:1 2 180 1 2010 ЧМ Кот-д'Ивуар — 0:0, КНДР — 7:0, Бразилия — 0:0 3 270 1 2012 ЧЕ Германия — 0:1, Дания — 3:2, Нидерланды — 2:1 3 270 2 2014 ЧМ Германия — 0:4, США — 2:2, Гана — 2:1 3 270 1 2016 ЧЕ Исландия — 1:1, Австрия — 0:0, Венгрия — 3:3 3 270 2 2017 КК Мексика — 2:0, Россия — 1:0, Новая Зеландия — 4:0 3 247 2 2018 ЧМ Испания — 3:3, Марокко — 1:0, Иран — 1:1 3 270 4 2021 ЧЕ Венгрия — 3:0, Германия — 2:4, Франция — 2:2 3 270 5 2022 ЧМ Гана — 3:2, Уругвай — 2:0, Корея — 1:2 3 235 1 2024 ЧЕ Чехия — 2:1, Турция — 3:0, Грузия — 0:2 3 244 0 Итого 34 2815 21