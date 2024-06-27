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Сегодня, 09:50

Роналду впервые в карьере не забил в матчах группового турнира Евро или чемпионата мира

Кирилл Бурдаков
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог отличиться в матчах группового турнира Евро-2024.

39-летний форвард вышел на поле в матче с Грузией, чтобы продлить уникальную серию крупных турниров с голами, но вновь не смог отличиться. Ранее легендарный бомбардир неизменно отличался в группах чемпионатов мира (14 матчей, 8 голов), Европы (17 матчей, 11 голов) и Кубка конфедераций (3 матча, 2 гола).

Все групповые турниры крупных турниров в карьере Криштиану Роналду

Год

Турнир

Соперники

Матчи

Минуты

Голы

2004

ЧЕ

Греция — 2:1, Россия — 2:0, Испания — 1:0

3

141

1

2006

ЧМ

Ангола — 1:0, Иран — 2:0

2

148

1

2008

ЧЕ

Турция — 2:0, Чехия — 3:1

2

180

1

2010

ЧМ

Кот-д'Ивуар — 0:0, КНДР — 7:0, Бразилия — 0:0

3

270

1

2012

ЧЕ

Германия — 0:1, Дания — 3:2, Нидерланды — 2:1

3

270

2

2014

ЧМ

Германия — 0:4, США — 2:2, Гана — 2:1

3

270

1

2016

ЧЕ

Исландия — 1:1, Австрия — 0:0, Венгрия — 3:3

3

270

2

2017

КК

Мексика — 2:0, Россия — 1:0, Новая Зеландия — 4:0

3

247

2

2018

ЧМ

Испания — 3:3, Марокко — 1:0, Иран — 1:1

3

270

4

2021

ЧЕ

Венгрия — 3:0, Германия — 2:4, Франция — 2:2

3

270

5

2022

ЧМ

Гана — 3:2, Уругвай — 2:0, Корея — 1:2

3

235

1

2024

ЧЕ

Чехия — 2:1, Турция — 3:0, Грузия — 0:2

3

244

0

Итого

34

2815

21
Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
0
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