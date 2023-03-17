Роналду вызван в сборную Португалии на мартовские матчи отбора Евро-2024

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил вызов в сборную Португалии для подготовки к первым отборочным матчам Евро-2024 против сборных Лихтенштейна (23 марта) и Люксембурга (26 марта).

Матчи станут дебютными для нового главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса, который возглавил команду в январе этого года. Предыдущим тренером Португалии был Фернанду Сантуш, покинувший сборную после ЧМ-2022.

38-летний нападающий является рекордсменом по числу игр и голов за сборную Португалии. На счету Роналду 118 забитых мячей в 196 встречах.