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Сегодня, 15:28

Роналду вызван в сборную Португалии на матчи квалификации Евро 2024 года

Виктория Кравченко
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Португальская футбольная федерация (FPF) объявила состав сборной на матчи квалификации чемпионата Европы 2024 года в Германии.

В список попали 24 игрока, включая 38-летнего форварда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

В сентябре сборная Португалии проведет два матча с командами Словакии и Люксембурга. Игры пройдут 8 и 11 сентября соответственно.

«Аль-Наср» Роналду набрал 6 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

Сообщалось, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси также вызван в сборную Аргентины на матчи квалификации чемпионата мира 2026 года.

Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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