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Сегодня, 10:17

Роналду вызван в сборную Португалии на матчи отборочного раунда Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Сборная Португалии объявила состав на июньские матчи отборочного раунда к чемпионату Европы-2024.

Вратари: Диогу Кошта, Жозе Са, Руй Патрисиу.

Защитники: Антониу Силва, Данилу Перейра, Диогу Далот, Гонсалу Инасиу, Жоау Канселу, Нельсон Семеду, Пепе, Рафаэл Геррейру, Рубен Диаш, Тоте Гомеш.

Полузащитники: Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Жоау Пальинья, Отавиу, Ренату Саншеш, Рикарду Орта, Рубен Невеш, Витинья.

Нападающие: Криштиану Роналду, Диогу Жота, Гонсалу Рамуш, Жоау Феликс, Рафаэл Леау.

Состав сборной Португалии.
Фото Twitter

В июне сборная Португалии сыграет с Боснией и Герцеговиной (17 июня) и Исландией (20 июня).

Криштиану Роналду
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