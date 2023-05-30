Роналду вызван в сборную Португалии на матчи отборочного раунда Евро-2024

Сегодня, 10:17
Сборная Португалии объявила состав на июньские матчи отборочного раунда к чемпионату Европы-2024.
Вратари: Диогу Кошта, Жозе Са, Руй Патрисиу.
Защитники: Антониу Силва, Данилу Перейра, Диогу Далот, Гонсалу Инасиу, Жоау Канселу, Нельсон Семеду, Пепе, Рафаэл Геррейру, Рубен Диаш, Тоте Гомеш.
Полузащитники: Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Жоау Пальинья, Отавиу, Ренату Саншеш, Рикарду Орта, Рубен Невеш, Витинья.
Нападающие: Криштиану Роналду, Диогу Жота, Гонсалу Рамуш, Жоау Феликс, Рафаэл Леау.
В июне сборная Португалии сыграет с Боснией и Герцеговиной (17 июня) и Исландией (20 июня).