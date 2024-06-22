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Сегодня, 17:24

Роналду заявил о своей готовности к матчу против Турции на Евро-2024

Алина Савинова
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду добавил публикацию в своих соцсетях в преддверии матча 2-го тура группового турнира Евро-2024 с Турцией.

«Готов», — написал футболист под постом с фотографией.

Матч между Португалией и Турцией пройдет в субботу, 22 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 19.00 по московскому времени.

В первом туре португальцы обыграли Чехию со счетом 2:1. 39-летний Роналду провел на поле все 90 минут, не отметившись результативными действиями.

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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