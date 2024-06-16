Рой Кин: «Александер-Арнольд в полузащите? Против топ-сборных он будет разорван в клочья»

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал игру защитника сборной Англии Трента Александера-Арнольда в центре полузащиты.

«Трент будет хорош в полузащите. Но против действительно топовых команд, я думаю, все будет хуже. Я думаю, что он будет разорван в клочья, если сыграет против одной из лучших команд в центре полузащиты. Не думаю, что он готов к этому», — цитирует Кина ITVX.

Первый матч на чемпионате Европы 2024 года сборная Англии проведет 16 июня против Сербии. Начало игры — в 22.00 мск.