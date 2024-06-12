Розетти выразил сожаление из-за отсутствия на Евро-2024 Сергея Карасева

Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти ответил на вопрос обозревателя «СЭ» об отсутствии российского арбитра Сергея Карасева среди судей, которые будут работать на Евро-2024.

— Был ли шанс у Сергея Карасева поработать на Евро-2024? Или это было невозможно изначально из-за ситуации в мире?

— Мне жаль, что в этом году Сергей не с нами, — ответил Розетти на судейском брифинге перед стартом Евро-2024.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.