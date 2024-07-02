Румыния — Нидерланды: Цвайер дважды правильно не назначил пенальти в ворота румын

На 50-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы Румыния — Нидерланды судья Феликс Цвайер правильно не назначил пенальти в ворота румын после контакта мяча с правой рукой Богдана Раковинаца. Рука была прижата к телу и его площадь не увеличила.

Эпизод матча Румыния — Нидерланды.

Эпизод матча Румыния — Нидерланды.

Эпизод матча Румыния — Нидерланды.

Возможно, арбитр с его позиции четко не видел, что на самом деле произошло. Но он продолжил игру, а потом его решение подтвердил ВАР Бастиан Данкерт, проведший соответствующую проверку.

Правильно поступил судья и на 55-й минуте, не отреагировав на падение Дензела Дюмфриса назначением 11-метрового.