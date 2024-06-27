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Сегодня, 16:00

Румыния — Нидерланды: дата и время начала матча 1/8 финала Евро-2024 и где смотреть игру

Румыния сыграет с Нидерландами в 1/8 финала Евро-2024 2 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вирджил ван Дейк (сборная Нидерландов).
Фото Global Look Press
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Сборная Румынии сыграет с командой Нидерландов в матче 1/8 финала Евро-2024 во вторник, 2 июля. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция. Ключевые события встречи Румыния — Нидерланды будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Бесплатно трансляцию в прямом эфире покажут в эфире «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В истории очных противостояний соперники встречались семь раз в официальных играх. Голландцы были сильнее пять раз, румыны побеждали лишь единожды, еще одна встреча завершилась вничью.

Чемпионат Европы. 1/8 финала
02 июл, 19:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Румыния
Нидерланды

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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