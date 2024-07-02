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Сегодня, 18:50

Румыния — Нидерланды: началась прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2024

В 19.00 мск начнется матч Евро-2024 Румыния — Нидерланды
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Румынии Андрей Рацю.
Андрей Рацю.
Фото AFP
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На канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru началась прямая видеотрансляция матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 Румыния — Нидерланды. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Встреча сборных Румынии и Нидерландов состоится в Мюнхене (Германия) на стадионе «Арена Мюнхен». Ее также покажут по платной подписке для пользователей онлайн-сервисов Кинопоиск и Окко.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция главных событий противостояния команд главных тренеров Роналда Кумана и Эдварда Йордэнеску.

Нидерланды пробились в 1/8 финала турнира в Германии с третьей позиции квартета D (4 очка). Румыния вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места группы E с 4 баллами.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Румынии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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