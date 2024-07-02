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Сегодня, 10:10

Румыния — Нидерланды: статистика и результаты матчей команд на Евро-2024

До Евро-2024 Румыния и Нидерланды провели 13 очных матчей
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Нидерландов Мемфис Депай.
Мемфис Депай.
Фото Reuters
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Сборные Нидерландов и Румынии по футболу сыграют 2 июля в матче 1/8 финала Евро-2024 в Мюнхене на одноименном стадионе. Встреча начнется в 19.00 мск. «СЭ» публикует информацию о личных матчах между национальными командами и результатах на чемпионате Европы-2024.

В общей сложности Нидерланды и Румыния провели друг с другом 13 официальных матчей. На счету голландцев — 9 побед. Три раза их очные встречи завершились вничью. У Румынии — одна победа. В последний раз Нидерланды играли с Румынией 14 ноября 2017 года. Тогда голландцы разгромили соперника со счетом 3:0 в товарищеском матче.

На Евро-2024 сборная Румынии с главным тренером Эдвардом Йордэнеску набрала четыре очка и возглавила группу Е: разгромили Украину (3:0), потерпели поражение от Бельгии (0:2) и сыграли вничью со Словакией (1:1).

На чемпионате Европы-2024 Нидерланды с Роналдом Куманом заняли третье место в группе D: победили Польшу (2:1), сыграли вничью с Францией (0:0) и уступили Австрии (2:3).

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Румынии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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