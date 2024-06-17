Валуев — о скандировании румынских фанатов на Евро: «Россию невозможно запретить»

Депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с «СЭ» оценил акцию болельщиков сборной Румынии в матче против Украины на Евро-2024 (3:0). Фанаты скандировали фамилию президента РФ Владимира Путина.

«Россию невозможно запретить. Чем больше смешных санкций, тем больше людей будут симпатизировать нам. Принцип домино затем добьет все потуги вассалов и гегемона. А явная деменция их коллективных мозгов видна слишком многим. Ну что же. Они идиоты — не просчитали элементарного. Время работает на нас. Пусть бесятся», — сказал Валуев «СЭ».

Сборная Румынии (3 очка) возглавила группу E. Украина (0) опустилась на последнее место в квартете. В следующем матче Украина 21 июня сыграет со Словакией, а Румыния на день позже встретится с Бельгией.