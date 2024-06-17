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Сегодня, 14:30

Румыния — Украина: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Румынии сыграет с Украиной в групповом турнире Евро-2024 17 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Николае Станчу, сборная Румынии по футболу.
Фото Global Look Press
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Сборная Румынии сыграет с командой Украины в рамках группового турнира Евро-2024 в понедельник, 17 июня. Матч состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и начнется в 16.00 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игры. Следить за ключевыми событиями встречи Румыния — Украина можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию матча можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» (необходима платная подписка).

Лучший результат румынцев на Евро — четвертьфинал в 2000 году. Украинская сборная на прошлом чемпионате Европы дошла до 1/4 финала, это стало лучшим достижением команды в истории данного турнира.

Прогноз и ставки на матч Румыния — Украина читайте в нашем материале.

Чемпионат Европы. Группа E
17 июн, 16:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Румыния
Украина

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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Сборная Румынии по футболу
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