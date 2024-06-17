Румыния сыграет с Украиной в групповом этапе чемпионата Европы-2024 17 июня

Сборная Румынии и Украины сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы-2024 в понедельник, 17 июня. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события противостояния Румыния — Украина будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Okko Спорт» по платной подписке.

В истории очных противостояний соперники встречались только в товарищеских матчах. Во всех трех играх победу праздновали украинцы (4:3, 2:2 (пен. 4:2), 3:2).

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