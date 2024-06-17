В Сети появилось видео, как румынские болельщики скандировали фамилию Путина во время матча Евро с Украиной

Сегодня, 18:22
В сети появилось видео, как болельщики сборной Румынии скандировали фамилию президента России Владимира Путина во время матча Евро-2024 против Украины (3:0).
Достоверность видео не подтверждена.
Перед игрой стало известно, что УЕФА запретил проносить российские флаги на игры сборной Украины. Однако на стадионе в Мюнхене появился флаг ДНР.
Достоверность этого фото не подтверждена.
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.