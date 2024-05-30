Руни считает, что соперники как никогда боятся сборную Англии в преддверии Евро-2024

Главный тренер «Плимута» Уэйн Руни оценил шансы сборной Англии выиграть чемпионат Европы 2024 года.

«Англия может выиграть Евро-2024. Думаю, что на данный момент другие страны начинают немного опасаться ее. В предыдущих турнирах другие команды видели, что Англия хороша, но такого страха никогда не было. Однако сейчас в отношении Англии царит страх», — цитирует Руни Daily Mail.

Чемпионат Европы-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Англии сыграет в группе C против Дании, Словении и Сербии.

Первый матч в турнире команда Гарета Саутгейта проведет со сборной Сербии 16 июня в Гельзенкирхене.