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Рууд Ван Нистелрой: «Не могу объяснить, почему мы проиграли России на Евро-2008. Мы были в невероятной форме»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Главный тренер ПСВ Рууд Ван Нистелрой в ходе интервью YouTube-каналу «The Overlap» поделился воспоминаниями о поражении сборной России на чемпионате Европы 2008 года.

Гари Невилл: «Я хочу поговорить с тобой о сборной Нидерландов. Были ли какие-то турниры, которые, как ты считаешь, вы должны были выигрывать?»

Рууд Ван Нистелрой: «Думаю, Евро-2008. Мы обыграли Италию 3:0, Францию 4:1 в группе... Вот этот турнир был тем самым, который мы должны были выигрывать. У нас был Роббен, Снейдер, Ван Перси, Ван Дер Ваарт, Джио Ван Бронхорст. У нас была команда, чтобы выиграть».

Гари Невилл: «И почему вы не выиграли?»

Рууд Ван Нистелрой: «Трудно сказать... Мы проиграли в 1/4 финала России... Я до сих думаю о тех моментах. Мы были в невероятной форме, побили чемпионов мира итальянцев, Францию, мы просто летали... И тут вдруг эта игра с Россией. Ничья в основное, потом в дополнительное мы проиграли. Мы думали: «Что блин только что произошло?». Это главный вопрос, которые у меня спрашивают журналисты: «Что произошло в игре с Россией?». Трудно объяснить, это одна из тех вещей, которые случаются в футболе».

Гари Невилл: «То же самое у меня, я считаю, что мы должны были выигрывать в 2004-м и 1996-м. И я никогда не мог объяснить, почему мы не выиграли».

Рууд Ван Нистелрой: «Бобби [Робсон] был моим тренером в ПСВ, и он говорил: «Иногда в футболе случаются вещи, которые нельзя объяснить».

21 июня 2008 года сборная России обыграла нидерландцев со счетом 3:1 в четвертьфинале Евро. У россиян отличились Роман Павлюченко, Дмитрий Торбинский и Андрей Аршавин. У нидерландцев отличился Ван Нистелрой.

Сборная Нидерландов по футболу
Сборная России по футболу
Руд ван Нистелрой
Чемпионат Европы по футболу
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