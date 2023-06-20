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Сегодня, 04:03

Сака о первом хет-трике за сборную Англии: «Это чувство, которое я не могу выразить словами»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Англии Букайо Сака прокомментировал первый хет-трик за национальную команду после победы в матче отборочного турнира Евро-2024 против Северной Македонии (7:0).

«Это чувство, которое я не могу выразить словами. Мне нечего сказать, чтобы описать его. Я просто так счастлив. Мы устроили действительно особенное шоу. Конечно, когда я и Рэшфорд бежали по флангам, мы были очень нацелены, и они не могли с нами справиться. Мне понравилось играть там.

Это был очень длинный сезон. Я не мог бы закончить его лучше. Пора расслабиться и сделать перерыв. Мы очень довольны тем, как болельщики проявили себя и поддержали нас», — приводит слова Сака Sky Sports.

Сборная Англии с 12 очками в четырех матчах занимет первое место в группе C, Северная Македония с 3 очками в трех матчах — на третьей строчке.

Сборная Англии по футболу
Сборная Македонии по футболу
Букайо Сака
Чемпионат Европы по футболу
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