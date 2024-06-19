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Сегодня, 14:05

Самедов о большом количестве голов издали на Евро-2024: «Люди просто стали чаще бить»

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Бывший игрок сборной России Александр Самедов объяснил «СЭ», почему много голов на Евро-2024 забиты из-за пределов штрафной.

«Думаю, что это связано с тем, что игроки стали чаще бить из-за штрафной. Еще, может быть, это зависит от оборонительного стиля некоторых команд. Поэтому приходится бить издали. Но это уже ошибка и неправильно выстроенная оборона, нельзя слишком сильно вжиматься в свою штрафную», — сказал Самедов «СЭ».

По данным Opta, за первый тур Евро-2024 32% голов было забито дальними ударами. Это рекордный показатель голов из-за пределов штрафной за всю историю чемпионатов Европы.

(Александр Абустин)

Евро-2024
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