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Сегодня, 18:48

Самедов — о неудачном выступлении Мбаппе на Евро: «Главное — результат его команды»

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Бывший игрок сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился мнением, почему у нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе не получается ярко проявить себя на Евро-2024.

«Сложно сказать, почему он не может проявить себя. Вообще мало голов забивается на этом Евро. Опять же, в Англии талантливая команда и там себя игроки тоже не очень ярко проявляют. Но самое главное — и англичане, и французы добиваются результата», — сказал Самедов «СЭ».

Мбаппе провел на Евро-2024 четыре матча и забил 1 гол. В 1/2 финала Евро-2023 сборная Франции встретится с Испанией. Матч пройдет во вторник, 9 июля. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Александр Абустин

Александр Самедов
Килиан Мбаппе
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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