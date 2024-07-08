Самедов: «Хочу увидеть Испанию в финале Евро»

Бывший игрок сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.

«Испанцы для меня фавориты. Я вообще после первой игры сказал, что для меня они фавориты и ярче всех смотрятся. У французов хорошие игроки в обороне, полузащите и атаке. Я думаю, что они найдут, что противопоставить испанскому контролю мяча. Но лично для меня испанцы предпочтительнее смотрятся на бумаге. Хочу, чтобы они были в финале», — сказал Самедов «СЭ».

Матч 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция состоится во вторник, 9 июля, на стадионе Allianz Arena (Мюнхен, Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Александр Абустин