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Сегодня, 04:37

Сампаоли извинился за то, что назвал Дембеле аутистом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Усман Дембеле.
Фото Reuters
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Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли извинился за свои слова о нападающем сборной Франции Усмане Дембеле.

Ранее Сампаоли раскритиковал форварда, заявив: «Дембеле играет как аутист: он и начинает, и заканчивает атаку в одиночку».

«Хочу пояснить: у меня не было намерения ссылаться на аутизм. Прошу у всех прощения. Я просто хотел поговорить об индивидуальности. Сейчас как никогда нужно быть осторожным со словами, которые используешь», — приводит Goal слова Сампаоли.

На Евро-2024 сборная Франции дошла до полуфинала, в котором уступила Испании (1:2). Дембеле провел 5 матчей на турнире и не отличился результативными действиями.

Усман Дембеле
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
Хорхе Сампаоли
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