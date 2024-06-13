Холанн возглавил рейтинг самых дорогих футболистов, которые не выступят на чемпионате Европы-2024

Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн возглавил рейтинг самых дорогих футболистов, которые не выступят на чемпионате Европы-2024, по данным портала Transfermarkt.de. Стоимость 23-летнего игрока оценивается в 180 миллионов евро.

На втором месте расположился полузащитник «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор — 110 миллионов евро. На третьей строчке полузащитник Гави из сборной Испании и «Барселоны» (90 миллионов).

«СЭ» публикует рейтинг самых дорогих футболистов, которые пропустят Евро-2024 по версии Transfermarkt.de . Самые дорогие футболисты Европы, которые не сыграют на Евро 2024

Эрлинг Холанн, Норвегия, 23 года — 180 миллионов евро. Мартин Эдегор, Норвегия, 25 лет — 110 миллионов евро. Гави, Испания, 19 лет — 90 миллионов евро. Александер Исак, Швеция, 24 года — 75 миллионов евро. Джеймс Мэддисон, Англия, 27 лет — 70 миллионов евро Френки де Йонг , Нидерланды, 27 лет — 70 миллионов евро. Виктор Дьёкереш, Швеция, 26 лет — 65 миллионов евро. Кристофер Нкунку, Франция, 26 лет — 60 миллионов евро. Маркус Рашфорд, Англия, 26 лет — 60 миллионов евро. Джек Грилиш, Англия, 28 лет — 60 миллионов евро.

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