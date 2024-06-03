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Сегодня, 18:23

Саутгейт дал совет Беллингему перед Евро-2024

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что полузащитнику Джуду Беллингему нужна психологическая разгрузка перед стартом Евро-2024.

В субботу, 1 июня, Беллингем вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов. В финале турнира мадридская команда одержала победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:0.

«Самое важное для него — отдых, восстановление. Ему нужна психологическая разгрузка. Джуд — суперпрофессионал, поэтому физически он будет на высоте, но нам нужно посмотреть на него до следующей субботы. Ему следует провести время с семьей, разгрузить голову. Речь идет о психологической подготовке», — приводит Goal слова Саутгейта.

20-летний Беллингем вошел в заявку сборной Англии на чемпионат Европы-2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Англичане сыграют в группе C против Дании, Словении и Сербии. Первый матч на турнире команда Саутгейта проведет со сборной Сербии 16 июня в Гельзенкирхене.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/gareth-southgate-most-important-thing-england-jude-bellingham-champions-league-win-real-madrid/blt67490bbcf9ff7181#cs2778188a38aa47aa
Джуд Беллингем
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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