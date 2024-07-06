Саутгейт — о дисквалификации Беллингема на один матч условно: «Никто не будет идеальным»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал эмоциональное поведение полузащитника команды Джуда Беллингема в 1/8 финала Евро-2024 против Словакии (2:1 д.в.).

21-летний англичанин после гола на 90+5-й минуте показал неприличный жест в адрес скамейки запасных словаков. УЕФА принял решение оштрафовать хавбека на 30 тысяч евро и дисквалифицировать на один матч условно. Дисквалификация будет действительна в течение года.

«Я с ним не разговаривал. Думаю, решение по Джуду продиктовано здравым смыслом. Очевидно, что это беспрецедентный момент в жизни человека — забить такой гол на 96-й минуте. Не знаю, как бы я отреагировал, если бы был на его месте, да еще и в таком возрасте. Я очень внимательно отношусь к его достижениям. В этом возрасте или любом другом никто не будет идеальным. Иногда приходится реагировать эмоционально. Но, думаю, Джуд справляется со всем очень хорошо», — приводит Goal слова Саутгейта.

Сборная Англии в четвертьфинале Евро-2024 встретится со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19.00 по московскому времени.