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Сегодня, 11:59

Саутгейт не исключил, что уйдет из сборной Англии после Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Гарет Саутгейт.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что, возможно, покинет свой пост после чемпионата Ервопы-2024.

«Если мы не выиграем, меня здесь, наверное, больше не будет. Возможно, это мой последний шанс. Мне кажется, половина тренеров сборных уходят после больших турниров — такова суть международного футбола», — приводит слова Саутгейта Bild.

53-летний специалист отметил, что если сборная Англии хочет быть великой командой, а он — топ-тренером, то нужно проявлять себя в важные моменты.

«Я знаю, что нельзя постоянно выходить на публику и говорить: «Пожалуйста, еще немного». В какой-то момент люди просто потеряют веру в вас», — сказал тренерт.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. За это время команда заняла четвертое место на чемпионате мира-2018, третье место в Лиге наций-2019 и второе на чемпионате Европы-2020.

Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
Чемпионат Европы по футболу
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