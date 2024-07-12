Саутгейт объяснил, сложно ли будет уйти из сборной Англии в случае победы на Евро-2024

12 июля, 23:14
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, сможет ли уйти из национальной команды в случае победы на чемпионате Европы.
«Эмоционально для меня было бы невозможно принять логичное решение в данный момент, потому что в течение двух лет я был сосредоточен только на победе в этом турнире.
Последние недели были американскими горками, но я не знаю ничего, кроме того, что я очень сосредоточен на подготовке команды к этой игре и полон решимости», — цитирует Саутгейта Sky News.
Сообщалось, что футбольная ассоциация Англии хочет продлить контракт с Саутгейтом.
В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.
Саутгейт является самым высокооплачиваемым тренером на Евро-2024. Де ля Фуэнте нет даже в топ-10