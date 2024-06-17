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Сегодня, 03:15

Саутгейт оценил игру сборной Англии в матче с Сербией

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Гарет Саутгейт.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил игру своей команды в матче 1-го тура группы C на Евро-2024 против Сербии (1:0).

«В первом тайме мы отлично использовали мяч, контролировали игру, и, наверное, должны были забивать второй гол во втором тайме. Мы должны были показать больше на чужой половине поля и лучше защищаться у своей штрафной. Во второй половине встречи мы не очень хорошо держали мяч, но я доволен, что это произошло, потому что на таких турнирах еще будут такие моменты, а мы справились неплохо.
В следующем матче с Данией я жду, что соперник будет действовать несколько иначе, поэтому перед нами будут стоять другие цели. Нужно будет использовать мяч так же, как в первом тайме с Сербией, и нам предстоит хорошо изучить игру датчан со Словенией, чтобы понять, какие корректировки надо внести», — приводит официальный сайт УЕФА слова Саутгейта.

Сборная Англии лидирует в группе C с 3 очками. Во втором туре команда встретится с Данией 20 июня, в третьем — со Словенией 25 июня.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Гарет Саутгейт
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