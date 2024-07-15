Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:58

Саутгейт отказался обсуждать свой возможный уход из сборной Англии

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Гарет Саутгейт.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не стал отвечать на вопрос о возможном уходе из команды после поражения от Испании (1:2) в финале Евро-2024.

«Сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать это. Мне надо поговорить с правильными людьми и дать себе немного времени. Попасть еще в один финал... У нас была такая возможность, но поражение — это тяжело. Футболисты очень много сделали для того, чтобы мы попали в финал, но когда ты так близко к победе, надо пользоваться шансом. Ребята представляли страну с гордостью и никогда не сдавались. Испания просто больше контролировала ход матча.
Сборная Англии в хорошем положении, учитывая, какой опыт есть у игроков. Большинство из них будет на следующем чемпионате мира, и, возможно, на следующем Евро. У нас многое впереди», — приводит BBC слова Саутгейта.

53-летний Саутгейт возглавляет сборную Англии с сентября 2016 года. Англичане проиграли второй финал чемпионата Европы подряд.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Гарет Саутгейт
Обсудить
Читайте также
Родри попал в стартовый состав сборной Испании на финал Евро-2024
Ойярсабаль забил победный гол в финале Евро-2024
Politico сообщила о разочаровании Зеленского встречей с Байденом на саммите НАТО
Душный первый тайм, восхитительный Ямаль, подвиг Ольмо и титул не отдали «убийцам футбола». Что случилось в финале Евро-2024 Испания - Англия
Фотограф заснял летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю
Летная негодность: что могло стать причиной катастрофы SSJ-100 в Подмосковье
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Финал Евро-2024 Испания — Англия: основные материалы о решающей игре
Кейн вновь остался без трофея. Англичанин проиграл уже шестой финал в карьере
Ямаль — о победе Испании на Евро-2024: «Это мечта. Лучший подарок, который я мог получить»
Испания слишком хороша, чтобы не выиграть этот Евро. Де ла Фуэнте — гений!
Родри: «Сегодня мы чемпионы Европы, и впереди у сборной Испании еще много побед»
Судьбоносный сейв Ольмо в концовке финала Евро: выбил мяч головой из пустых ворот!
Родри — третий испанский футболист, ставший лучшим игроком чемпионата Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Родри: «Сегодня мы чемпионы Европы, и впереди у сборной Испании еще много побед»

Ямаль — о победе Испании на Евро-2024: «Это мечта. Лучший подарок, который я мог получить»