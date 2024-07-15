Саутгейт отказался обсуждать свой возможный уход из сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не стал отвечать на вопрос о возможном уходе из команды после поражения от Испании (1:2) в финале Евро-2024.

«Сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать это. Мне надо поговорить с правильными людьми и дать себе немного времени. Попасть еще в один финал... У нас была такая возможность, но поражение — это тяжело. Футболисты очень много сделали для того, чтобы мы попали в финал, но когда ты так близко к победе, надо пользоваться шансом. Ребята представляли страну с гордостью и никогда не сдавались. Испания просто больше контролировала ход матча.

Сборная Англии в хорошем положении, учитывая, какой опыт есть у игроков. Большинство из них будет на следующем чемпионате мира, и, возможно, на следующем Евро. У нас многое впереди», — приводит BBC слова Саутгейта.

53-летний Саутгейт возглавляет сборную Англии с сентября 2016 года. Англичане проиграли второй финал чемпионата Европы подряд.