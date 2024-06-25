Саутгейт рассказал о мотивации сборной Англии перед матчем со Словенией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями в преддверии матча заключительного тура группового турнира Евро-2024 со Словенией.

Игра пройдет во вторник, 25 июня, на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион» в Кельне и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Перед матчем у команды большая мотивация. Мы еще не показали тот футбол, который хотели бы демонстрировать. У нас есть возможность стать первыми в своей группе. Это может быть важным моментом», — цитирует Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Сборная Англии с четырьмя очками возглавляет группу С. Словения набрала два балла и идет на третьем месте в квартете.