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Сегодня, 07:11

Саутгейт об игре Англии на Евро-2024: «Считаю, мы подняли авторитет английского футбола»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Гарет Саутгейт.
Фото AFP
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что игра его команды на Евро-2024 подняла авторитет английского футбола в мире.

Англичане вышли в финал чемпионата Европы во второй раз подряд.

«Я взялся за эту работу, чтобы помочь английскому футболу стать лучше. Знаю, что может значить наша победа не только для широкой публики, но и для людей, вовлеченных в английский футбол. Я думаю, что мы подняли авторитет английского футбола в том плане, как его воспринимают во всем мире. Но пока не выиграешь трофей, всегда и дома, и за границей будут возникать вопросы о том, чего мы добились», — приводит Sky News слова Саутгейта.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Матч состоится в воскресенье, 14 июля и начнется в 22.00 (мск).

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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